محمد بن مسعود - الدمام - تعز.. تسليم مواقع مشروع خط تعز التربة للجهات المنفذة تسلّمت الجهات المنفذة مواقع مشروع خط تعز التربة اليوم من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. وقامت الفرق الفنية بتسليم المشروع للمقاولين المنفذين وهم : شركة ارم ستار المقطع الأول , وشركة المليكي المقطع الثاني فيما المقطع الثالث لشركة الخضيري. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً ويبلغ طول الخط بدءا من جولة نادي الصقر ببيرباشا إلى مدخل مدينة التربة 69 كيلو متر. وقال المهندس خالد الحميقاني مدير مشروع خط تعز التربة سلمنا اليوم مواقع المشروع للمقاولين الثلاثة بدءاً من جولة نادي الصقر ببيرباشا إلى مدخل مدينة التربة بحضور ممثل السلطة المحلية المهندس مهيب الحكيمي وكيل محافظة تعز للشؤون الفنية. وبين الحميقاني أن الصندوق يولي إهتمامه الكبير لهذا المشروع لما له من أثر في سبيل انهاء معاناة المسافرين والمواطنين بالخط الشرياني الوحيد للمحافظة . فيما عبر المهندس مهيب الحكيمي وكيل محافظة تعز للشؤون الفنية عن أن هذ اليوم يعتبر بداية تحقق الحلم للحالمة بصيانة وإعادة تأهيل خط تعز التربة. وثمن الحكيمي الجهود التي قام بها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ومعالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس مانع يسلم بن يمين والمهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن في سبيل انجاز مشروع صيانة واعادة تأهيل خط تعز التربة. وجرى توقيع محاضر تسليم مواقع المشروع في مبنى محافظة تعز بحضور مدراء مديريات صبر الموادم والمعافر . صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. قد يهمك أيضاً :- روسيا تبدأ قطع الغاز عن دول أوروبية 133 مليار دولار خسائر «الرقمية» «عكاظ» ترصد.. أرباح البنوك تصل إلى 14.7 مليار ريال.. قفزت %22 اخبار الرياضه السعوديه 11 «هاتريك سعودي» تهز الشباك الآسيوية اخبار الرياضه السعوديه أخضر اليد يستعد لـ «الخليجية» داخلياً

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