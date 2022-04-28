روسيا تبدأ قطع الغاز عن دول أوروبية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة للطاقة أمس (الأربعاء)، أنها قطعت جميع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا لعدم تلقيها دفعات بالروبل من البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي.

وقالت غازبروم، في بيان، إنها أبلغت شركة «بولغار غاز» البلغارية والشركة البولندية لتعدين النفط والغاز بإيقاف إمدادات الغاز اعتبارا من 27 أبريل إلى حين إتمام عمليات الدفع بالروبل، بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الشهر الماضي إن بلاده لن تقبل بأن يتم دفع ثمن الشحنات إلا بعملتها الوطنية.

وكانت روسيا طالبت الدول «غير الصديقة» بأن تدفع بالعملة الروسية مقابل الغاز، أو تخاطر بانقطاعات في الإمدادات، وأكدت بولندا أنها لن تدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي، وكانت تخطط أن تنهي اعتمادها على الغاز الروسي هذا العام.