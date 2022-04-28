أكاديمية لبناء القيادات الشابة - #عاجل

علمت «دوت الخليج» أن هيئة تطوير منطقة عسير، بصدد الاستعانة باستشاري لإجراء دراسة متكاملة لإنشاء أكاديمية قيادية تهتم ببناء القيادات الشابة في المنطقة، بدءا من طلاب التعليم العام والجامعي وحتى تأهيل قيادات الصف الثاني في القطاعات المختلفة.

وتسعى الهيئة أن تسهم الأكاديمية في تأهيل أبناء المنطقة لقيادة التنمية واستقطابهم واستبقائهم فيها، كما تعمل هذه الأكاديمية على استقطاب حراك سياحي معرفي من خلال تجهيز بنية تحتية سياحية للأكاديمية تسهم في استقطاب الشباب وأسرهم من كافة أنحاء المملكة والعالم لقضاء برامج تطوير مركزة في أجواء سياحية مساعدة، فضلا عن برامج الأكاديمية المحددة التي يمكن أن يكون مقرها - بتجهيزاته المثالية - حاضنا لبرامج محلية وإقليمية ودولية يتم إدارتها من جهات مختلفة. يتضمن ذلك وصفا لنموذج التشغيل الأمثل والمخططات الهندسية اللازمة لنموذج التشغيل.

أهداف الأكاديمية

تأهيل أبناء المنطقة لقيادة التنمية

استقطاب حراك سياحي معرفي

تجهيز بنية تحتية سياحية للأكاديمية

استيعاب الشباب من كافة أنحاء المملكة والعالم

تنظيم البرامج المحلية والإقليمية والدولية