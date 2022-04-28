مشروع متوقف يعطل أحياء أم السلم 6 أشهر

توقف مشروع لـأكثر من 6 أشهر، قامت أمانة جدة به، وذلك بإعادة سفلتة وأرصفة لطريق مكة القديم بأحياء أم السلم، وتحديدا من بداية ملتقى طريق مكة القديم بطريق الحرمين الشريفين السريع، مرورا بإشارة كيلو 11 أمام بلدية أم السلم إلى إشارة كيلو 14، ولكن هذا المشروع توقف في مراحله الأخيرة، مما تسبب في تكدس السيارات وتلبك مروري في هذا الطريق، وخصوصا خط الخدمة النازل إلى البلد.

الاستفادة من الطريق

تسأل الأهالي عن هذا التأخير والذي تجاوز الستة أشهر ومتى يستطيعون الاستفادة من الطريق.

بداية يقول محمد الحربي فرحنا بهذا المشروع، والذي قد يسهم في تخفيف زحمة هذا الشريان الرئيسي لأهالي أحياء أم السلم جنوب شرق جدة إلا أن فرحتنا لم تكتمل بسبب توقف المشروع منذ ستة أشهر، مع أنه ولد خديجا وكان تنفيذه يتم ببطء شديد إلى أن توقف.

خسائر تجارية

أحد العاملين في أحد المحلات التجارية على نفس الشارع أكد أن تعطل هذا المشروع ضيق عليهم، وتسبب لهم في خسائر كبيرة، مما جعلهم يقررون غلق معرضهم والذين يدفعون فيه خمسة آلاف شهريا، وبلا فائدة كون الطريق أصبح مزدحما والمواقف شبه معدومة، مما أدى إلى عزوف الزبائن لتجنب هذا الزحام.

رد مسؤول

«دوت الخليج» تواصلت مع متحدث أمانة جدة محمد البقمي، والذي أكد بأن الأعمال مستمرة في الجزء المشار إليه مع تأخر المقاول في إنجاز بعض الأعمال، ويوجد ملاحظات على بعض الأعمال المنفذة وجار تطبيق الإجراءات النظامية بحقه،

ومتوقع الانتهاء من أعمال الصيانة الفترة القريبة القادمة.