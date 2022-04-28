الأمطار ترفع التأهب على 7 طرق بالمدينة المنورة

هطلت أمس أمطار على منطقة المدينة المنورة من عزيرة إلى متوسطة شملت المدينة المنورة وبعض المحافظات فيما أطلق فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطة المدينة المنورة تنبيها لمستخدمي طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لهطول الأمطار على الطريق، وشملت النبيهات طرق المدينة المنورة القصيم السريع وينبع السريع وينبع النخل الفقعلي العيص والمدينة المنورة‬ تبوك‬، وحزره فرع الردادي‬ والمدينة المنورة‬ مكة المكرمة السريع.

جريان السيول

كما هطلت أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد أدت إلى جريان السيول ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية. ولا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جنوب غرب المملكة.

رياح سطحية

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/‏ساعة وشرقية إلى جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية بسرعة 15-35كم/‏ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/‏ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزأين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 15-25كم/‏ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-25كم/‏ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.