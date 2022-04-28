مسؤولون ورجال أعمال بالطائف: 5 أعوام جعلت من الوطن منارة إشعاع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحل الذكرى الخامسة لبيعة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، بعدما سطرت تاريخا مجيدا حافلا بالإنجازات وتجاوز كل العقبات نحو مستقبل زاهر.

وأكد مسؤولون ورجال أعمال بمحافظة الطائف، أن الأعوام الخمسة الماضية شهدت إنجازات عدة في كل المجالات وبكل الأصعدة الداخلية والخارجية، وبات يجني وطننا الغالي ثمار رؤية سعودية طموحة.

نمو وازدهار

وقال وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي: 5 أعوام من الإنجاز والإخلاص والبناء والنمو والازدهار قد مرت على بيعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، وتأتي ذكرى البيعة هذا العام والعالم يعاني من الأزمات الاقتصادية والسياسية، وفي ظل قيادة رشيدة متمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده نعيش في أمن وأمان، ووطننا يوما بعد يوم يحقق منجزا جديدا وتقدما متسارعا بكل المجالات في تحقيق رؤية 2030، وبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد سطرت تاريخا مجيدا حافلا بالإنجازات وتجاوز كل العقبات نحو مستقبل زاهر، وقد حققت المملكة قفزات تنموية في شتى المجالات لتضاهي دول العالم الأول، وظلت محط أنظار العالم في كل الأصعدة وفي شتى المجالات، لتصبح مضرب مثل في تسارع النماء وتحقيق الرفاهية والحياة الكريمة للمواطن، وعكست شخصية ولي العهد على مسارات النمو في المملكة، من خلال رؤية طموحة وقيادة شابة، استطاع أن يقرأ المستقبل ويصنع المنجز ويدفع عجلة النماء لمملكتنا الغالية ووطننا المعطاء.

نهضة اقتصادية

وأوضح أمين أمانة الطائف الدكتور أحمد القثامي أن الذكرى الخامسة لمبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد تأتي في وقت يشهد فيه وطننا الغالي نهضة غير مسبوقة تتوافق مع رؤية سعودية طموحة لتصبح المملكة في مصاف دول العالم، حيث حققت برؤية قادتها وسواعد أبنائها أرقاما متقدمة عالميا في معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حتى باتت المملكة تنعم ببنية متينة لنهضة اقتصادية جديدة وفق رؤية 2030 التي أذهلت العالم وحققت القيادة فيها أعلى مستويات الرفاهية والأمن والازدهار للوطن والمواطن، وبات الجميع يتطلع لملامسة تلك الرؤية الشاملة على أرض الواقع، حيث تتواصل النجاحات على الصعيد المحلي والعالمي للمملكة.

حب وولاء

وقال رجل الأعمال صاحب مصنع الطائف الوطني لمنتجات الألبان تيسير بن خليل الضابط: نحتفل بذكرى البيعة الخامسة بيعة الأمن والأمان والإنجاز والعطاء والحب والولاء، حيث ذكرى البيعة مناسبة سعيدة وغالية على قلوب المواطنين تجسد مشاعر الولاء والاعتزاز تجاه قيادتنا الرشيدة، نجدد البيعة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة مرور 5 أعوام من العزم والحزم ووطننا في ازدهار وخير ونماء، 5 سنوات ونحن ننعم بالأمن الوارف والحياة الكريمة والعيش الرغيد، وهذا كله بفضل الله تعالى ثم بفضل قادة هذه البلاد المباركة وتمسكنا بعقيدتنا الإسلامية السمحة، حيث حققت المملكة إنجازات تطويرية وتنموية كبيرة في السنوات الخمس الماضية استهدفت المواطن السعودي وعمدت إلى استنهاض كل مقومات الدولة البشرية منها والطبيعية، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث كانت رؤية محمد الخير رؤية سعودية أسهمت في استمرار عجلة التنمية وتطور البنى التحتية، وتحدثت الخدمات بما يواكب أحدث المستجدات.

وأضاف «يطيب لي بهذه المناسبة السعيدة ونيابة عني وإخوتي ومنسوبي المصنع كافة، أن أتقدم بالتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين بحلول ذكرى البيعة الخامسة على مبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد وللشعب السعودي كافة، سائلا المولى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويسدد على طريق الخير خطاه لما فيه خير الوطن، وأن يجعله ذخرا للوطن والمواطنين وللإسلام والمسلمين، وأن يحفظ ولي عهده وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان، ونسأل الله أن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي».

رؤية طموحة

وقال مدير عام شركة أبناء سعيد محمد بافيل المحدودة محمد سعيد بافيل: نحتفل اليوم بالذكرى الخامسة لمبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد أمينا مؤتمنا لمليك العزم صانع المستقبل برؤية شمولية بنيت على كل ما يحتاجه الوطن والمواطن نحو مستقبل واعد، حيث ما قدمه ولي العهد في السنوات الخمس الماضية يكشف حجم العمل الحقيقي والمتواصل في الاتجاهات والأصعدة كافة، للوصول إلى تحقيق المنجزات على أرض الواقع مستشرفا ملامح المستقبل المشرق للوطن، وفق رؤية طموحة وحنكة وحماس شاب ملهم، والتي جعلت من هذا الوطن نموذجا مشرقا لجميع دول العالم في كل الأصعدة، حيث بدأت المملكة تجني ثمار رؤية ولي العهد الجديدة والمتجددة في شموليتها واهتماماتها ومحاورها، وأكد أن المواطن السعودي هو الركيزة الأساسية التي يمكن أن تصنع المستقبل وتحقق المنجز.

نجاحات متوالية

من جانبه أكد مدير عام التعليم بمحافظة الطائف محمد النفيعي أن الذكرى الخامسة لبيعة ولي العهد تأتي في هذا الشهر الفضيل وقد حققت البلاد منجزات عدة وفق خطوات متزنة ومتسارعة نحو الهدف المنشود، واختصرت الزمن نحو تحقيق رؤية 2030 بقيادة شاب ملهم وقائد محفز لكل أفراد الشعب السعودي، حتى باتت المملكة رقما صعبا بين دول العالم المتقدمة في الميادين الاقتصادية والتعليمية والعملية والثقافية، وإننا نفتخر ونعتز بولي العهد والرؤية السعودية الفريدة التي قادت البلاد لتجاوز جميع التحديات المحيطة من الأزمات الاقتصادية وجائحة كورونا والمواقف العدائية للمملكة من الجماعة المتطرفة الحوثية.

ومساهمة الرؤية في خلق بيئة استثمارية وتنموية ونجاحات متوالية في كل مجالات الحياة.

مستقبل واعد

وقال عميد الكلية التقنية بالطائف خالد الغامدي: بكل فخر واعتزاز نحتفل بالذكرى الخامسة لبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حامل لواء رؤية المجد الرؤية السعودية 2030 نحو مستقبل زاهر وتاريخ حافل بالعطاء والمنجزات، والتي أسهمت في تنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط وخلق بيئة استثمارية ونهضة واقعية تشهدها جميع قطاعات الدولة ومدنها لترسم مستقبلا واعدا للوطن والمواطن، حيث حظي بحب الشعب لكونه أسهم خلال السنوات الخمس الماضية في دعم الشباب وتمكينهم من تحقيق مستقبل واعد من خلال البرامج المتنوعة التي أطلقها في شتى المجالات.

منارة إشعاع

ونوه مدير عام فندق الطائف إنتركونتننتال المكلف ماجد البخاري إلى أن ذكرى البيعة الخامسة لولي العهد مناسبة عزيزة وغالية على كل أفراد الشعب السعودي بجميع شرائحه وبمختلف فئاته العمرية، كيف لا وهو ملهم الشباب وصانع الأمجاد صاحب الرؤية السعودية 2030 التي جعلت من وطننا الغالي منارة إشعاع ومحط أنظار للعالم بأكمله، راهن بالشعب السعودي العظيم وكسب الرهان وتحققت الإنجازات تباعا للمملكة في شتى المجالات، وهو أمر غير مستغرب لشاب طموح ترعرع في كنف والده الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك العزم والحزم مدرسة تاريخية وسياسية حكيمة، واستطاع أن يحدث نقلة تاريخية ونوعية للمملكة على جميع الأصعدة من خلال الرؤية السعودية التي سنها.

ذكرى غالية

من جهته رفع رئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي عطا الله الجعيد التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة هذه الذكرى الغالية على الجميع، نيابة عن أعضاء ومنسوبي النادي.

وقال: لا شك أن المتأمل خلال السنوات الماضية للحركة التنموية يدرك حجم التغيير الذي يسابق الزمن في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، والذي انعكس على تحسين سرعة الأداء لتحقيق برامج رؤية المملكة في جودة الحياة.