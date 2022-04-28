شكرا لقرائتكم خبر تأهيل وصيانة 9 آلاف عمود إنارة بشوارع وميادين الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع برنامجا مكثفا لصيانة أعمدة الإنارة والإضاءة التجميلية بالشوارع والأحياء، إضافة إلى دعم وتوسعة شبكة الإنارة بأعمدة جديدة بمختلف المقاسات، واستبدال أعمدة قديمة بأخرى جديدة، ويأتي هذا البرنامج ضمن خطط الأمانة للصيانة الدورية والتي تشمل كافة المرافق والخدمات البلدية، تعزيزا لبرنامج ومبادرة تحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأوضحت وكالة المشاريع أن البرنامج المنجز خلال الشهر الحالي بمتابعة أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي شمل صيانة وفحص 9000 عمود للإنارة بأحياء وشوارع المدينة، حيث نفذت الفرق الميدانية أعمال فحص التمديدات الكهربائية وموزع الكهرباء والمصابيح وأغطية أعمدة الإنارة وتركيب وصيانة الفوانيس والإضاءات التجميلية، علاوة على تغيير أعمدة بالكامل لتعرضها للتلف جراء حوادث السيارات، كما تفاعلت فرق العمل الميدانية مع بلاغات الإنارة وانطفاء الأعمدة والواردة عبر هاتف العمليات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي، ومنصات الأمانة للتواصل مع الأهالي، حيث تمت معالجة كافة البلاغات الواردة بشكل فوري ويضمن استمرارية أدائها.

وبينت الأمانة أنه جرى تركيب 80 عمود إنارة جديدة بعدد من الشوارع الرئيسة، ضمن خطط توسعة شبكة الإنارة للمدينة وتركيب أعمدة إضاءة إضافية لرفع كفاءة شبكة الإنارة العامة في المحافظة.