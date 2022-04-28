شكرا لقرائتكم خبر رئيس مجلس إدارة stc والرئيس التنفيذي للمجموعة يهنئان بالذكرى الخامسة لبيعة ولي العهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية stc الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، والرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد، أسمى آيات التهاني للقيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم بمناسبة مرور خمسة أعوام على تولي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، لولاية العهد، مؤكدان على أن المملكة تعيش هذه الأيام نهضة تنموية غير مسبوقة، وأن رؤية المملكة 2030 أثمرت عن قفزات هائلة في كافة الجوانب التي لمسها كل من يعيش على هذه الأرض الغالية.

وأكد الفيصل أن الإنجازات التي تحققها المملكة اليوم، تأتي نتيجة حصاد ست سنوات من رؤية المملكة الطموحة 2030 وعرابها الأمير محمد بن سلمان.

وبين أن رؤية ولي العهد شكلت خارطة طريق لجميع القطاعات والشركات بما فيها stc التي رسمت استراتيجيتها للنمو في مسارات غير تقليدية حتى احتلت المركز الأول لقائمة شركات الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنمو قيمة علامتها التجارية لتصل إلى 10.6 مليارات دولار.

الاستثمار في الشباب

وأشار إلى اهتمام ولي العهد بالتحول الرقمي بكونه الممكن الأول للاستراتيجيات وبرامج التحول في كل القطاعات، وخاصة في ظل ما يشهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من دعم، في الوقت الذي حرصت السعودية في رحلتها للتحول الرقمي على تأهيل الكوادر الوطنية وتحفيز الابتكار الرقمي، والاستثمار في الشباب بتأهيلهم وتدريبهم على أحدث التقنيات ليكونوا قادة للتحول الرقمي وعاملا أساسيا في تطور المملكة وريادتها تقنيا، مما جعلها تتمتع ببنية تحتية رقمية قوية أسهمت في تسريع عملية التحول الرقمي ومكنتها من مواجهة الأزمات واستمرارية الأعمال في مختلف المجالات وخاصة في ظل ما مر به العالم من تحديات جائحة كورونا.

وأضاف الأمير محمد الفيصل «تلتزم stc بتبني أفضل الممارسات العالمية في التنمية المستدامة وتقديم الدعم لمبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها ولي العهد في إطار توجه المملكة نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وسعيها لتوحيد الصفوف في منطقة الشرق الأوسط في مواجهة التغير المناخي عبر تطوير العديد من المواقع الموجودة حاليا وتزويدها بألواح شمسية لتوليد طاقة متجددة وخفض البصمة الكربونية لهذه المواقع».

وقال الفيصل إن الإنجازات والنتائج التي تحققت منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد منذ خمس سنوات، والتي تتزامن مع الذكرى السادسة لرؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد، وفرت بيئة تدعم إمكانات الأعمال ووسعت القاعدة الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى تطوير الصناديق والمسرعات والحاضنات التي تركز على التقنية المالية لتوفير رؤوس الأموال الجريئة.

التحول الرقمي

من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد عن فخر واعتزاز أسرة stc بالمكانة التي وصل لها القطاع الرقمي بالمملكة وفق أهم المؤشرات العالمية، مبينا أن المملكة شهدت العديد من الإنجازات، وستواصل تبني التقنيات التي تضمن تطبيق برنامج التحول الرقمي. وأكد أن القفزة النوعية للمملكة في البنية التحتية الرقمية جاءت انعكاسا لأهداف الرؤية ومبادراتها النوعية؛ حيث وصلت شبكات الجيل الخامس إلى أكثر من 75 مدينة حول المملكة وتمت تغطية أكثر من 3.5 ملايين منزل بشبكات الألياف الضوئية.

وأكد الوتيد أن السنوات الخمس التي مضت زاخرة بالإنجازات لمجموعة stc، حيث واصلت ريادتها لتكون مركزا إقليميا للخدمات الرقمية ونجحت في جذب أكبر استثمارات التقنية في الشرق الأوسط ومنها إطلاق مبادرة إنشاء مركز رقمي رئيسي NAME Hub لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإنشاء شركة جديدة بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة بهدف دعم تقنيات إنترنت الأشياء في المملكة، إضافة إلى إنشاء شركة متخصصة في خدمات الاستضافة بمراكز البيانات والربط الإقليمي والدولي، وإنشاء مصنع هواوي لتوطين معدات مراكز البيانات.

ونوه إلى أن stc تواصل استراتيجيتها في التمكين الرقمي من خلال الريادة في الخدمات السحابية وإنشاء أكبر مركز للبيانات في الشرق الأوسط وتقديم خدمات الأمن السيبراني وخدمات الدفع الرقمي والتي نتج عنها موافقة مجلس الوزراء على التحول إلى مصرف رقمي، إضافة إلى توفير أحدث تقنيات الجيل الخامس بالمملكة، والاستمرار بدعم المحتوى المحلي عبر برنامج روافد واستكمال احتضان المشاريع الناشئة في المجالات التقنية والتي وصلت إلى 75 مشروعا.

واختتم الرئيس التنفيذي لمجموعة stc قائلا «فخورون بالإنجازات التي تحققت خلال السنوات الخمس الماضية في مجال التحول الرقمي الذي يقف خلفه ولي العهد، والذي كان لتوجيهاته ودعمه الدور الأكبر في أن تواصل المجموعة ريادتها الإقليمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وسنستمر بمواصلة العمل على تقديم أحدث الحلول التقنية وتطوير شبكة وبنية تحتية رقمية موثوقة ومتطورة، لكي تصبح المملكة مركزا إقليميا رائدا للخدمات الرقمية عبر مشاريع مبتكرة وبشراكات عالمية، تساهم في تمكين التحول الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص وتعزيز البنية التحتية السحابية للاقتصاد الرقمي المحلي والتي ستنعكس على تعزيز الاقتصاد الرقمي وسنواصل في مجموعة stc تطبيق توجيهات حكومتنا الرشيدة للمضي قدما نحو تطوير مملكتنا الحبيبة والقطاعات الحيوية، إضافة إلى مساندة القطاعات المختلفة والمساهمة في تطوير برامج الرؤية».