ولي العهد.. همة جادة نحو التطوير والنهوض بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادف يوم أمس الذكرى الخامسة لبيعة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.

وشهدت الأعوام الخمسة إنجازات ترتقي بمستقبل واعد ومشرق للمملكة في جميع المجالات، وتحققت على أرض الوطن نجاحات بكافة الأصعدة داخليا وخارجيا، بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمواكبة طموحات الشعب السعودي.

وشهدت المملكة منذ مبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد المزيد من الإنجازات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ مما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة.

إنجازات في كل ربوع البلاد







5 أعوام شهدت الكثير من العطاء والتفاني لولي العهد؛ عمل فيها بكل إخلاص لكل ما من شأنه رفعة بلادنا، والمضي قدما بخطوات ثابتة دون توقف لتحقيق رؤية 2030.



تعود ذكرى البيعة كل عام لتكون شاهدة على مدى تماسك وتلاحم الوطن والرعية، وأضحى ولي العهد ملهما لشباب وشابات الوطن، ومثالا يحتذى به بهمة جادة نحو التطوير والنهوض ببلادنا، لتحجز مقعدها بين مصاف الدول العظمى.



لن نستطيع حصر إنجازات ولي العهد، وما قدمه لوطنه وللشعب من إنجازات وإصلاحات تسهم في الإسراع في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية التي تمت خلال خمس سنوات هي قصيرة في عمر الزمن لكنها طويلة بما تحويه من أعمال وما حفلت به من مشاريع عملاقة في جميع المجالات.



شهدت المملكة تطورا ونموا في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية والاجتماعية وغيرها، وذلك من خلال ما ينفذ من فعاليات ومشاريع وأنشطة متجددة في كل المجالات.



أنشئت مدن عالمية وهيئات ووزارات ونفذت برامج اقتصادية تواكب التغير الدولي وتواصل مسيرة التنمية في الداخل، إلى جانب البدء في إصلاحات واسعة وشاملة، انطلاقا من برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.



توسع كثير من المشروعات في مجال الخدمات وجودة الحياة وتطوير القطاع المالي والموارد الأخرى والبنى التحتية والمشاريع العملاقة التي من أبرزها مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر ومشروع القدية مع العمل على آلية تطوير عدد من المواقع بمختلف مناطق المملكة.



تولي قيادتنا كل ما يهم التنمية المستدامة والمتوازنة والإسهام الفاعل، كما يظهر الدور البارز للمملكة على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها جولات ولي العهد إلى أهم دول العالم.



إنشاء تحالفات عالمية واقتصادية وتبني القضايا العادلة والدفاع عن مبادئ السلام وحقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب والجريمة وفقا لسياسة خارجية حكيمة تقوم على تعزيز السلام العالمي وتحقيق التعاون الدولي ونبذ التطرف.



إنجازات بالأرقام وفقا لرؤية 2030

جودة الحياة

- تسهيل الحصول على الخدمات الصحية الطارئة خلال 4 ساعات بنسبة تتجاوز 87 %، مقارنة بـ36% قبل إطلاق الرؤية.

- خفض معدل وفيات حوادث الطرق سنويا لتصل إلى 13.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة بعد أن كانت 28.8.

- ارتفاع نسبة الممارسين للرياضة مرة واحدة على الأقل أسبوعيا لتصل إلى 19% في عام 2020م مقارنة بـ13% قبل إطلاق الرؤية.

الإسكان

- ارتفعت نسبة تملك المساكن لتصل إلى 60% مقارنة بنسبة 47% قبل خمسة أعوام.

- الحصول على الدعم السكني أصبح فوريا بعد أن كان يستغرق مدة تصل إلى 15 سنة قبل إطلاق الرؤية.

المواقع الأثرية

- ارتفاع عدد المواقع التراثية القابلة للزيارة في المملكة عام 2020م إلى 354 موقعا بعد أن كان 241 موقعا في 2017م.

- أصبح عدد عناصر التراث الثقافي غير المادي المسجل لدى اليونسكو 8 عناصر، بعد أن كان عددها 3 عناصر فقط قبل إطلاق الرؤية.

- وصل عدد مواقع التراث العمراني المسجلة في سجل التراث الثقافي الوطني إلى 1,000 موقع في عام 2020م.

ضيوف الرحمن

- التوسع في منظومة خدمات الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

- أتمتة عملية الحصول على تأشيرة العمرة لتصبح مدة الحصول عليها 5 دقائق فقط فيما كانت تستغرق سابقا 14 يوما.

- إطلاق «التأشيرة السياحية الالكترونية» التي يمكن الحصول عليها الكترونيا خلال دقائق.

- قطاع السياحة أصبح الأسرع نموا في العالم، حيث سجل نموا بنسبة 14%.

رياضة وثقافة وترفيه

- إطلاق 2000 فعالية رياضية وثقافية وتطوعية بحضور 46 مليون زائر حتى عام 2020م.

- تضاعف عدد الشركات العاملة في قطاع الترفيه لتبلغ أكثر من 1,000 شركة.

- خلق ما يزيد على 101 ألف وظيفة حتى نهاية عام 2021.

اقتصاد متطور

- تضاعُف أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال.

- معدل تدفقات الاستثمارات الاجنبية دوليا انخفض بمقدار 58% منذ عام 2015م.

- نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية لتصل إلى 17.625 مليار ريال.

- إطلاق مشروعات كبرى لتسهم في رفاهية المجتمع وتوفير الوظائف وجذب الاستثمارات.

الإيرادات غير النفطية

- تسارع في نمو نسبة الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 59% بعد أن كانت 55% في عام 2016م.

- ارتفعت الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 369 مليار ريال في عام 2020م بعد أن كانت 166 مليار ريال في عام 2015.

- زاد عدد المصانع بنسبة 38% ليصبح 9,984 مصنعا مقارنة بـ7,206 مصانع قبل إطلاق الرؤية.

الاقتصاد الرقمي

- المملكة في المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين.

- المركز الأول عالميا في سرعة الإنترنت على الجيل الخامس.

- تغطية 60% من المدن الرئيسة و45% من المدن الأخرى عبر نشر أكثر من 12 ألف برج يدعم تقنية الجيل الخامس.

- تحقيق المرتبة السادسة ضمن مجموعة العشرين في المؤشر العالمي للأمن السيبراني والتقدم.