إحباط تهريب 197،570 قرص إمفيتامين بالرياض

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وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، عن إحباط محاولة تهريب 197,570 قرص إمفيتامين مخدر بحوزة مقيمَين من الجنسية السورية ومواطن بمدينة الرياض، وذلك بالتعاون مع الجهازين النظيرين في سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة.وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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