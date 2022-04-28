شكرا لقرائتكم خبر «قادة 2030».. إحداث التغيير الإيجابي على أرض الواقع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ولتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة، ولنلمسها على أرض الواقع؛ نحتاج إلى قادة يمتلكون شغفا للإبداع والابتكار وإحداث التغيير والتقدم، متطلعين لمستقبل مزهر، وطموحين لما هو أكثر ازدهارا.كل هذا يحققه برنامج قادة 2030؛ وهو برنامج يختص بتطوير القادة السعوديين، على مستوى عالمي، يتم تقديمه مع شركاء أكاديميين عالميين، بأخذ السياق السعودي في الاعتبار، ويهدف البرنامج إلى توظيف إمكانيات القادة لبلوغ أهداف ورؤية المملكة، وتبني أنماط التفكير المختلفة وصقل المهارات وتعزيزها؛ للتعامل مع التحديات غير المسبوقة، وقيادة الفرق والمؤسسات لتحقيق استراتيجيات الرؤية.
عناصر البرنامج
- خمس وحدات مكثفة على مدار 25 يوما
- جلسات افتراضية بين الوحدات
- جلسات إرشاد مهنية للأفراد والمجموعات
- مشاريع جماعية وتجارب عملية لمواجهة التحديات المحلية والمرتبطة بالرؤية (مشروع التخرج)
- اختبارات للأساليب القيادية وفرص التطوير
- وحدات اختيارية (مثل المالية وغيرها)
جلسات افتراضية
- جلسات افتراضية متزامنة مع وحدات البرنامج
- يقودها أعضاء هيئة التدريس
- بهدف التعرف على مستهدفات الوحدات
- الأثر الناتج عنه وتبادل المشاركين تجاربهم في رحلة تعلمهم
جلسات إرشاد
- يقوم كل قائد برحلة تعلم فردية لدعم واستدامة تطوره الشخصي
- التفاعل مع الفريق ومواجهة التحديات الشخصية
- يتحدى من خلالهما مهارتي التفكير والتعلم
- اختبار آليات تعلم جديدة، مما يؤدي إلى تطوير المهارات
مشروع التخرج
- يعتبر المشروع جزءا أساسيا من برنامج قادة 2030
- سيمكن القادة من صقل المهارات اللازمة والمرونة الفكرية التي تدعم تحقيق رؤية 2030
- تقديم حلول جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات الواقعية المرتبطة برحلة التحول في المملكة.
مخرجات البرنامج
- يوفر البرنامج رحلة قيادية فريدة تهتم بأدق التفاصيل
- تعمل على تطوير قادة قادرين على تبني التحول والتغيير
- اتخاذ توجهات جديدة لقيادة الوطن وتحقيق أهداف رؤية 2030
- مجموعة من المهارات والإمكانيات المخصصة للبرنامج وللقادة السعوديين
كانت هذه تفاصيل خبر «قادة 2030».. إحداث التغيير الإيجابي على أرض الواقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.