«قادة 2030».. إحداث التغيير الإيجابي على أرض الواقع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لكي تكون من ضمن قادة 2030 يجب أن تكون استباقيا ومبتكرا، وقادرا على التكيف مع المواقف المتغيرة، وتعتمد هذه الصفات على أداتين استراتيجيتين وهما المرونة السلوكية والمرونة الفكرية. وتهدف مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» إلى تطوير قادة يمتلكون رؤية ثاقبة وقدرة على تجسيد روح الرؤية.

ولتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة، ولنلمسها على أرض الواقع؛ نحتاج إلى قادة يمتلكون شغفا للإبداع والابتكار وإحداث التغيير والتقدم، متطلعين لمستقبل مزهر، وطموحين لما هو أكثر ازدهارا.

كل هذا يحققه برنامج قادة 2030؛ وهو برنامج يختص بتطوير القادة السعوديين، على مستوى عالمي، يتم تقديمه مع شركاء أكاديميين عالميين، بأخذ السياق السعودي في الاعتبار، ويهدف البرنامج إلى توظيف إمكانيات القادة لبلوغ أهداف ورؤية المملكة، وتبني أنماط التفكير المختلفة وصقل المهارات وتعزيزها؛ للتعامل مع التحديات غير المسبوقة، وقيادة الفرق والمؤسسات لتحقيق استراتيجيات الرؤية.

عناصر البرنامج







خمس وحدات مكثفة على مدار 25 يوما



جلسات افتراضية بين الوحدات



جلسات إرشاد مهنية للأفراد والمجموعات



مشاريع جماعية وتجارب عملية لمواجهة التحديات المحلية والمرتبطة بالرؤية (مشروع التخرج)



اختبارات للأساليب القيادية وفرص التطوير



وحدات اختيارية (مثل المالية وغيرها)



جلسات افتراضية





جلسات افتراضية متزامنة مع وحدات البرنامج



يقودها أعضاء هيئة التدريس



بهدف التعرف على مستهدفات الوحدات



الأثر الناتج عنه وتبادل المشاركين تجاربهم في رحلة تعلمهم



جلسات إرشاد





يقوم كل قائد برحلة تعلم فردية لدعم واستدامة تطوره الشخصي



التفاعل مع الفريق ومواجهة التحديات الشخصية



يتحدى من خلالهما مهارتي التفكير والتعلم



اختبار آليات تعلم جديدة، مما يؤدي إلى تطوير المهارات



مشروع التخرج





يعتبر المشروع جزءا أساسيا من برنامج قادة 2030



سيمكن القادة من صقل المهارات اللازمة والمرونة الفكرية التي تدعم تحقيق رؤية 2030



تقديم حلول جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات الواقعية المرتبطة برحلة التحول في المملكة.



مخرجات البرنامج