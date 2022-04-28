مبادرات توعوية للوقاية والتعايش مع السكري في رمضان

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ونظمت الجمعية 22 برنامجا تثقيفيا حول الصيام والسكري وطرق الوقاية وكيفية التعايش مع الداء في الشهر الفضيل، كما نفذ الكادر الصحي الذي يتمثل في عدد من أطباء الغدد الصماء والسكري وكذلك بعض المثقفين الصحيين والاختصاصين في التغذية العلاجية 18 برنامجا توعويا افتراضيا، من خلال عدد من المحاضرات، وتوزيع الأجهزة والمعدات المختلفة، وهي: أجهزة فري ستايل ليبري قارئ عددها 50 جهازا، فري ستايل ليبري مجس عددها 410 أجهزة، أجهزة قياس سكر الدم وعددها 566 جهازا، علب أشرطة قياس عددها 1698 علبة، علب مسحات طبية عددها 566 علبة، وتوزيع عدد من الوخزات الطبية، وبعد ذلك قدمت 4 برامج حضورية للمصابين بداء السكري.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت جمعية السكري السعودية الخيرية ممثلة بالكادر التثقيفي والطبي عددا من المبادرات والأنشطة خلال رمضان الحالي، عن داء السكري، إذ بلغ عدد المستفيدين 2270 شخصا، وإجمالي عدد المتطوعين 315 متطوعا ومتطوعة.ونظمت الجمعية 22 برنامجا تثقيفيا حول الصيام والسكري وطرق الوقاية وكيفية التعايش مع الداء في الشهر الفضيل، كما نفذ الكادر الصحي الذي يتمثل في عدد من أطباء الغدد الصماء والسكري وكذلك بعض المثقفين الصحيين والاختصاصين في التغذية العلاجية 18 برنامجا توعويا افتراضيا، من خلال عدد من المحاضرات، وتوزيع الأجهزة والمعدات المختلفة، وهي: أجهزة فري ستايل ليبري قارئ عددها 50 جهازا، فري ستايل ليبري مجس عددها 410 أجهزة، أجهزة قياس سكر الدم وعددها 566 جهازا، علب أشرطة قياس عددها 1698 علبة، علب مسحات طبية عددها 566 علبة، وتوزيع عدد من الوخزات الطبية، وبعد ذلك قدمت 4 برامج حضورية للمصابين بداء السكري.

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