82 % من التسوق الالكتروني في العيد للملابس والأحذية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت إحصائيات نشرها مجلس شؤون الأسرة أن الملابس والأحذية تستحوذ على 82 % من التسوق الالكتروني في العيد، مؤكدا أن تأمين احتياجات الأسرة خلال العيد يستوجب الانتباه للشراء وفق الاحتياج وبما يتناسب مع ميزانية الأسرة. وفي مثل هذه الأيام وخلال العشر الأواخر من رمضان تنشغل الأسر بشراء مستلزمات العيد، وهو ما يفرض أعباء مالية إضافية تطرح سؤالا مهما: كيف يتم التخطيط الاستهلاكي الرشيد لميزانية العيد؟ وإشراك أفراد الأسرة في التخطيط المالي لميزانية الأسرة يسهم في ترشيد الإنفاق خلال الأعياد والمناسبات، وبحسب مجلس شؤون الأسرة يجب مشاركة جميع أفراد الأسرة حسب وعيهم وإدراكهم في التخطيط المالي وخطوات التنفيذ حتى يتحملوا مشاق الطريق سويا ويفرحوا بالإنجاز جميعا عند تحقيقه . نسب التسوق الالكتروني في المملكة 82.5 %الملابس والأحذية 45.9 % مستحضرات التجميل 27.3 % المواد الغذائية 4 نصائح للمتسوق الذكي:





إعداد خطة للشراء



اصطحاب من له خبرة في التسوق



عدم المبالغة في الشراء



اختيار التوقيت المناسب



كيف تضبط الميزانية؟



تحديد مقدار معروف ومحدد للإنفاق بفترة الأعياد



تحديد ميزانية الأعياد وفقا للدخل الشهري أو السنوي



البحث عن العروض الترويجية وأفضل الأسعار للسلع



تقديم الهدايا المعنوية بدلا من الهدايا باهظة الثمن



وضع قواعد خاصة بهدايا الأطفال



قضاء وقت أطول مع العائلة والأصدقاء



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