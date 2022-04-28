«إثراء» يطلق فعاليات متنوعة في عيد الفطر

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وتتضمن الفعاليات عددا من المحطات والبرامج التي تدخل البهجة والفرحة على الزوار، منها «سيرك العيد» و»أنغام الموسيقى» ولحظة العيد ورحلة شيّقة ومعرض «عيد وتهاويد»، إلى جانب القصص والألعاب والمسابقات وغيرها من الفعاليات الأخرى.ويقدم «إثراء» أيام العيد لرواده الصغار مجموعة من البرامج الترفيهية ذات الطابع التشويقي، كبرنامج «حرف حرف» الذي يهدف إلى تهجئة الكلمات العربية، وتوزيع حقيبة أدوات خاصة للأطفال؛ لتمكينهم من صناعة طائرة ورقية تحلق في سماء «إثراء».
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