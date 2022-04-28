شكرا لقرائتكم خبر «إثراء» يطلق فعاليات متنوعة في عيد الفطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر باقة متنوعة من الفعاليات لجميع الفئات العمرية، يطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» سلسلة من البرامج والفعاليات احتفاء بعيد الفطر لهذا العام، وذلك في الفترة من 2 إلى 4 شوال.

وتتضمن الفعاليات عددا من المحطات والبرامج التي تدخل البهجة والفرحة على الزوار، منها «سيرك العيد» و»أنغام الموسيقى» ولحظة العيد ورحلة شيّقة ومعرض «عيد وتهاويد»، إلى جانب القصص والألعاب والمسابقات وغيرها من الفعاليات الأخرى.

ويقدم «إثراء» أيام العيد لرواده الصغار مجموعة من البرامج الترفيهية ذات الطابع التشويقي، كبرنامج «حرف حرف» الذي يهدف إلى تهجئة الكلمات العربية، وتوزيع حقيبة أدوات خاصة للأطفال؛ لتمكينهم من صناعة طائرة ورقية تحلق في سماء «إثراء».