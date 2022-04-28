شكرا لقرائتكم خبر اعتراض الكتروني على مخالفات المرور خلال 30 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت الإدارة العامة للمرور عن طريق منصة «أبشر» الاعتراض الالكتروني على المخالفات المرورية المسجلة على رقم هويتك خلال 30 يوما من تاريخ المخالفة.

من جهة أخرى ينتهي اليوم المزاد الالكتروني للوحات المميزة الذي بدأ الأحد الماضي عبر المنصة سواء للوحات السيارات الخصوصي أو النقل الخاص أو الدراجات النارية.

وقالت إدارة المرور «إنه فور انتهاء فترة المزاد المحددة لن يتم استقبال أي مزايدات على اللوحات. وتعتبر المزايدات المستلمة معتمدة لأعلى مزايد. كما دعت الإدارة إلى المبادرة بإسقاط المركبات المهملة أو التالفة من خلال المراكز المعتمدة في خدمة إسقاط المركبات الكترونيا والاستفادة من المهلة التصحيحية.

الاعتراض الالكتروني

