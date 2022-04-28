اعتراض الكتروني على مخالفات المرور خلال 30 يوما

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من جهة أخرى ينتهي اليوم المزاد الالكتروني للوحات المميزة الذي بدأ الأحد الماضي عبر المنصة سواء للوحات السيارات الخصوصي أو النقل الخاص أو الدراجات النارية.وقالت إدارة المرور «إنه فور انتهاء فترة المزاد المحددة لن يتم استقبال أي مزايدات على اللوحات. وتعتبر المزايدات المستلمة معتمدة لأعلى مزايد. كما دعت الإدارة إلى المبادرة بإسقاط المركبات المهملة أو التالفة من خلال المراكز المعتمدة في خدمة إسقاط المركبات الكترونيا والاستفادة من المهلة التصحيحية.
الاعتراض الالكتروني
- الدخول على منصة «أبشر»
- ثم اختيار «خدماتي»
- اختيار «المرور»
- اختيار: الاعتراض على المخالفات المرورية
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