السودان تعلن إنتاج أكثر من 5 أطنان ذهب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
حققت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة أعلى نسبة إنتاج من الذهب للربع الأول من العام منذ خمس سنوات، حيث بلغ إجمالي إنتاج الموارد المعدنية خلال الربع الأول من العام 2022م 5.22 أطنان مقارنة ب 4.3 أطنان في الربع الأول من العام الماضي 2021م بنسبة إنجاز بلغت 121%.
وأعرب وزير المعادن السوداني محمد بشير أبو نمُّو، عن سعادته بما حققته الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة وشركات الإنتاج العاملة في قطاع المعادن في السودان.
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