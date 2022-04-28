“معادن” تُحقق نحو 3 مليارات ريال أرباحاً في الربع الأول 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن” اليوم الأربعاء تحقيق أرباح 2.9 مليار ريال، في الربع الأول 2022 بزيادة 246% عن الربع الأول 2021م، وبلغت المبيعات 8.9 مليار ريال بارتفاع 64% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وأوضحت أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.4 مليار ريال، بارتفاع 101% عن نفس الفترة 2021م، ومثلت أعمال الفوسفات 70% خلال الربع الأول من عام 2022م، يليها الألمنيوم والذهب بنسبة 24% و6% على التوالي.

وأرجعت معادن الارتفاع في الأرباح لعدد من المشاريع والخطط المنفذة وفق إستراتيجية 2040 التي تطمح فيها لتنويع منتجاتها بجودة عالية، وتعزيز علاقتها مع عملائها، ومنها مشروع أمونيا 3 الذي بدأ نشاطه التشغيلي خلال الربع الأول من هذا العام 2022م.

يُذكر أن “معادن” إحدى أسرع شركات التعدين نموًا عالمياً، وأكبر شركة تعدين متعددة المنتجات في الشرق الأوسط، حيث احتلت مركزًا مرموقًا ضمن أكبر 10 شركات تعدين عالمية وفقًا لقيمتها السوقية.