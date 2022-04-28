اخبار الرياضه السعوديه حبس مرتضى منصور عامين بتهمة سب وقذف الخطيب

وكان محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي أقام الدعوى رقم 3435 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادية.. والقضية رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 83 جنح اقتصادية.. وقضت المحكمة اليوم بحبس المتهم سنة في كل قضية وتغريمه عشرة آلاف جنيه.. ودفع تعويض مؤقت لمحمود الخطيب قدره عشرة آلاف جنيه.
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