شكرا لقرائتكم خبر عن جولات على أسواق النفع العام بالطائف مع دخول موسم الفاكهة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلاً بإدارة الأسواق والمسالخ جهوده في استقبال مرتادي اسواق النفع العام والمسالخ خلال اجازة نهاية شهر رمضان المبارك و عيد الفطر وذلك بتكليف عدد من المراقبين والمشرفين للإشراف على الاسواق المسالخ والتيسير على زوارها وتقديم افضل الخدمات اليهم .

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي أن المكتب عزز استعداداته لاستقبال الموسم من خلال تكثيف الرقابة على مُشغلي المسالخ من قبل مراقبي المكتب، والتأكيد على عمليات الفحص السليم للذبائح قبل وبعد الذبح.

وأضاف القاضي إلى أن خطة العمل تتضمن استيفاء الشروط الصحية والفنية التي وضعتها الوزارة ، والتوعية والإرشاد، مؤكداً توجيه جميع المسالخ الخاضعة لإشراف المكتب إلى تفعيل وزيادة الطاقة التشغيلية للمسالخ ودعمها بالكوادر البشرية المتخصصة .

وأشار القاضي إلى أن هناك فرق ميدانية تقوم بجولات رقابية وتفتيشية على أسواق النفع العام خلال إجازة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر والتي تشهد في هذه الفترة كثافة في عدد مرتاديها خاصة في فترة موسم الفاكهة بمحافظة الطائف .