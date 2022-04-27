شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الهلال الأحمر يقف على استعدادات الهيئة لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - موقع جديد الأقرب لصحن الطواف يتمركز به مسعفو ومتطوعو الهلال الأحمر

عقد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي د. جلال بن محمد العويسى، اجتماعًا مع اللجنة الإشرافية لمناقشة استعداد الهيئة لموسم الحج لعام 1443هـ، والاطلاع على المستجدات وآليات العمل؛ وذلك على هامش زيارته الحالية إلى منطقة مكة المكرمة لمتابعة سير العمل بأفرع الهيئة في المناطق المختلفة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي عبدالعزيز الصوينع؛ أن الزيارة شهدت اجتماع الدكتور العويسى مع مسؤولي الهيئة في منطقة مكة المكرمة؛ للاطلاع على تقرير الأعمال الميدانية للمراكز الإسعافية المشاركة في برنامج العمرة، وكذلك الاطلاع على إحصائيات ومؤشرات أداء تلك المراكز، وعلى خطة الهيئة لتغطية الحرم المكي الشريف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وأضاف الصوينع أن رئيس الهيئة استعرض كذلك الآليات الجديدة الخاصة بالهلال الأحمر السعودي التي تشارك لأول مرة خلال موسم العمرة، وهي: باص الإصابات المتعددة (طويق)، وعربتا (هداج) و(سند)، كما استعرض آليات عمل الدرَّاجات النارية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الجولة شهدت أيضًا زيارة الدكتور العويسى إلى الحرم المكي؛ حيث تفقد نقاط التمركز التي يشارك فيها مسعفو ومتطوعو الهلال الأحمر السعودي لخدمة المعتمرين، وقدم لهم الشكر والثناء على ما يقدمونه من الخدمات واعمال جليله لضيوف وزوار بيت الله الحرام، كما شهد استلام الموقع الجديد داخل الحرم بالقرب من (المكبرية)، وهو أقرب موقع لصحن الطواف يتمركز به مسعفو ومتطوعو الهلال الأحمر.

وبيَّن الصوينع أن رئيس الهيئة زار، خلال جولته التفقدية، الفرق التخصصية (فريق الكوارث) و(فريق الدعم)، التي تم تجهيزها وتوفيرها لدعم المنطقة المركزية إذا حصل -لا قدَّر الله- كوارث أو إصابات متعددة، وهي الفرق التي تعمل على مدار الساعة لدعم الفرق الميدانية في حال الاحتياج، ثم اختتم الدكتور العويسى زيارته بافتتاح المباني الجديدة لمركز العدل ومركز الحمراء، واطلع على آليات العمل بهما.