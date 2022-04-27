شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. المسجد الحرام يشهد جموعاً غفيرة من المصلين والمعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشهد المسجد الحرام في ليلة الـ27 من شهر رمضان المبارك جموعاً غفيرة من المصلين والمعتمرين في مشهد إيماني عظيم.

حيث توافدت أعداد المصلين بساحات المسجد الحرام وسط منظومة من الخدمات المتكاملة والتي عمت بالأمن والأمان.

وتحقيقا للوقاية البيئية، أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي غسيل المسجد الحرام وساحاته خلال (40) دقيقة بعد صلاة المغرب اليوم ليلة (27) من شهر رمضان المبارك.