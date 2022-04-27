شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة 27 .. توافد المعتمرين والمصلين إلى المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توافد أعداد كبيرة من المعتمرين والمصلين إلى المسجد الحرم في ليلة 27 من رمضان لعام 1443هـ .

فيما رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كامل جاهزيتها استعداداً لاستقبال المعتمرين والمصلين ليلة (27) من رمضان وذلك من خلال منظومة عمل متكاملة،جندت الرئاسة من خلالها (400) موظف لاستقبال القاصدين من مصلين ومعتمرين وتوجيهيهم إلى صحن المطاف، والمصليات المخصصة،وتنظيم الدخول والخروج من و إلى المسجد الحرام، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة، كما عملت الرئاسة على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل وعمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام وتوزيع عبوات ماء زمزم المبارك على المصليات،وفي صحن المطاف والساحات وعلى الزوار بشكل عام، وغيرها من الخدمات التي تشرف عليها الرئاسة، وكذلك تعزيز جانب التوعية والنصح في توجيه الزائرين.