تخصيص خدمة لأعمال الطوارئ بمكة تحسبا لهطول الأمطار

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وأكد وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد باحارث أن الأمانة كثفت عدد الفرق والمعدات المخصصة لإزالة مخلفات الأمطار، ومتابعة أماكن تجمعات المياه، وذلك بالتنسيق المسبق مع الجهات ذات العلاقة، مضيفا أنه تم الاستعداد بشكل مكثف ودعم الفرق بأعداد كبيرة من العمال والمعدات، ومراقبة الأحياء ومجاري الأودية والأحياء الجبلية، وتوزيع العمالة على البلديات الفرعية لمباشرة الأعمال الميدانية.من جانبه أشار مدير عام النظافة الأستاذ محمود ساعاتي إلى أنه تم حصر وتحديد عدد من المواقع التي عادة ما تشهد تجمعا في مياه الأمطار لمتابعتها بشكل مستمر واتخاذ الاحتياطات اللازمة، لافتا إلى أن الأمانة وفرت عددا من المعدات والآليات، إضافة إلى تجهيز عدد من الفرق الفنية والهندسية لصيانة ونظافة شبكات تصريف السيول بمكة المكرمة، وتفقد عناصرها، حيث تضم مكة المكرمة والمشاعر المقدسة شبكات ضخمة لتصريف السيول، وهي عبارة عن قنوات تمتد تحت الأرض لمسافات طويلة، ولتشمل كافة الأحياء والمخططات السكنية.
وتولي الأمانة اهتماما كبيرا بهذه الشبكات، والمحافظة على عناصرها، وتفقد جاهزيتها أولا بأول، من خلال فرق فنية متخصصة وذات خبرات عالية، لإجراء أعمال الصيانة والنظافة لها على مدار العام.
من أعمال الطوارئ تحسبا لهطول الأمطار:
- تجهيز 52 من وايتات الشفط.
- 20 من طلمبات الشفط مختلفة الأحجام.
- تجهيز عدد من الشيولات والبوبكات.
- خصصت الأمانة 270 عاملا ومشرفا لمواجهة أي حالات طارئة.
- تجهيز عدد من الفرق الفنية والهندسية لصيانة ونظافة شبكات تصريف السيول.
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