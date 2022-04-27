شكرا لقرائتكم خبر تجنيد 70 فرقة عمل لتعقيم المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار حزمة من الخدمات الهائلة التي تستهدف راحة الزوار والمعتمرين وعلى مدار الساعة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حزمة من الخدمات لاستقبال المصلين لصلاة تراويح ليلة الـ 27 من رمضان، بتخصيص 1 روبوتا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام، ليصبح الحرم المكي الأكثر تعقيما على مستوى العالم، إضافة إلى 70 فرقة عمل لتعقيم المسجد الحرام، حيث يتجاوز عددهم 700 عامل و100 مشرف، يعملون على مدار الساعة في تعقيم جميع جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه.

وتعمل «الروبوتات» على تعقيم وتغطية كل جنبات المسجد الحرام، وذلك بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى 6 مستويات؛ مما يحسن سلامة الجو الصحي البيئي وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقا لـ»سيناريوهات» الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.

من جهة أخرى بلغ عدد المستفيدات من الخدمات المقدمة لذوات الإعاقة بالمسجد الحرام أكثر من7 آلاف مستفيدة، فيما سخرت الرئاسة جميع الخدمات التقنية والطاقات البشرية وتطويرها وتذليل العقبات والتحديات والحرص على تمتع تلك الفئة الغالية بحقهن الإنساني في أداء العبادات والطاعات بلا مشقة أو عناء في جو مفعم بالسكينة والطمأنينة والأمان.

وشارك 403 ممارسين صحيين متطوعين ومتطوعات في رحاب المسجد الحرام، لتقديم الرعاية والعناية الصحية الأولية للمصلين والمعتمرين والزوار خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بهدف تعظيم المسؤولية الاجتماعية، وتعزيزا لدور وتكاتف أبناء الوطن المعطاء وتمكينا للمرأة في تحقيق أحد مرتكزات الرؤية الطموحة للمملكة 2030 للوصول إلى أكثر من مليون متطوع.

روبوتات التعقيم:







يعمل «الروبوت» الواحد من 5-8 ساعات من دون تدخل بشري.



يسع الجهاز 23.8 لترا، يستهلك منها لترين كل ساعة.



مهمتها القضاء على ‏البكتيريا في مساحة 600 م٢ في كل جولة.



حجم جزيئات الضباب الجاف في عملية التعقيم من 5-15 مايكرومتر.



زاوية الكشف الأمامية تصل إلى 192.64درجة.



يحمل الجهاز كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط.



الروبوت الذكي حصل على شهادات عالمية منها الجودة الأوروبية CE.



التطوع الصحي بالمسجد الحرام:





بلغ عدد المستفيدين من العناية الصحية والطبية 23665 ألفا.



16332 ألفا حصلوا على الرعاية الطبية.



828 معتكفا تلقوا التوعية والرعاية الصحية في مواقع الاعتكاف.



مشاركات المتطوعين ركزت على مباشرة الحالات الصحية العاجلة.