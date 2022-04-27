مراكز «عناية» تقدم 5 خدمات لضيوف الرحمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم مراكز «عناية» بمكة المكرمة والمدينة المنورة 5 خدمات شاملة ومتنوعة لخدمة ضيوف الرحمن، فيما تقدم المراكز العديد من الخدمات لمنظمي شركات الحج والعمرة منها تحديث بيانات السجل التجاري، إسقاط معتمر مغادر، الإفراج عن الضمان البنكي، تغيير موقع شركة أو مؤسسة عمرة، وطلب اعتماد عقود سكن المعتمرين. في المقابل تعد مراكز «عناية» إحدى مبادرات وزارة الحج والعمرة ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وتقدم الخدمات الشاملة لضيوف الرحمن أو المنظمين لأمور الحجاج والمعتمرين من شركات الحج أو العمرة أو شركات خدمة حجاج الخارج، وذلك بأسلوب فريد بحيث يستطيع المستفيد أن ينهي جميع أعماله في هذه المراكز دون الحاجة لمراجعة إدارات الوزارة، وذلك من خلال أجهزة الخدمة الذاتية أو التواصل بشكل مباشر مع موظفي وموظفات «عناية» من الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة، الذين يتحدثون معظم اللغات الموجودة في العالم للعناية بضيوف الرحمن ومقدمي الخدمة. 5 خدمات متنوعة:





الإرشاد والتوجيه



الاستفسارات والاستعلامات



الشكاوى والبلاغات



بلاغات المفقودين



استفسارات تطبيق «اعتمرنا»



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