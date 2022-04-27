ولي العهد ورئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد يستعرضان العلاقات الثنائية

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وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير السياحة أحمد الخطيب، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والمستشار بالديوان الملكي أحمد قطان (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد عامر الشهري.
فيما حضر من جانب تشاد وزير الدولة المستشار الخاص للرئيس أبكر مناني، وعضو المجلس العسكري الانتقالي اللواء بشارة جاد الله، ومدير المكتب المدني للرئيس عبدالكريم ديبي، وسفير تشاد لدى المملكة زكريا فضل، والسكرتير الخاص للرئيس إدريس يوسف.
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