شكرا لقرائتكم خبر تعليق زيارة الروضة الشريفة حتى الثاني من شوال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشارت إلى أنه ضمن سعيها لتقديم أرقى الخدمات للمصلين والزوار وبعد أن منّ الله على مئات الآلاف من الزوار بالصلاة في المسجد النبوي والروضة الشريفة خلال رمضان وللكثافة المتزايدة في أعداد قاصدي مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - في صلاتي التراويح والقيام وعيد الفطر ؛ فقد تقرر هذا العام تعليق زيارة الروضة الشريفة خلال الفترة من 27 رمضان وحتى 2 شوال المقبل حفاظا على سلامة الزوار والمصلين وتهيئة الظروف المناسبة لهم وتمكينهم من الزيارة بكل يسر وسهولة.فيما أكدت استعدادها لاستقبال المصلين ليلة 29 من رمضان التي تشهد إقبالا كبيرا من المصلين سواء أكانوا معتمرين أو زوارا أو من ساكني المدينة المنورة، وذلك من خلال خطة ميدانية متكاملة من جميع الإدارات ووضع الآليات وبرامج لتنفيذ أعمالها.
وحرصت الوكالة على وضع الترتيبات اللازمة للمحافظة على سلامة وراحة الزائرين ومساعدتهم على قضاء أوقات طيبة مليئة بالذكر والعبادة والسكينة، وتسعى لتطوير خدماتها وتقديمها لزوار المسجد النبوي.
الخدمات داخل المسجد النبوي:
- تهيئة 30 ألف سجادة في المسجد والساحات.
- تهيئة 100 باب لتسهيل دخول الزوار والمصلين.
- توفير مياه زمزم من خلال 18 ألف حافظة وعبوة.
- 17 كجم من العود و 9 لترات من دهن العود للتبخير.
- 850 جولة تبخير وتطييب داخل المسجد النبوي.
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