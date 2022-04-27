شكرا لقرائتكم خبر تعليق زيارة الروضة الشريفة حتى الثاني من شوال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أمس تعليق دخول وزيارة الروضة الشريفة خلال الأيام المتبقية من رمضان وبداية شوال.

وأشارت إلى أنه ضمن سعيها لتقديم أرقى الخدمات للمصلين والزوار وبعد أن منّ الله على مئات الآلاف من الزوار بالصلاة في المسجد النبوي والروضة الشريفة خلال رمضان وللكثافة المتزايدة في أعداد قاصدي مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - في صلاتي التراويح والقيام وعيد الفطر ؛ فقد تقرر هذا العام تعليق زيارة الروضة الشريفة خلال الفترة من 27 رمضان وحتى 2 شوال المقبل حفاظا على سلامة الزوار والمصلين وتهيئة الظروف المناسبة لهم وتمكينهم من الزيارة بكل يسر وسهولة.

فيما أكدت استعدادها لاستقبال المصلين ليلة 29 من رمضان التي تشهد إقبالا كبيرا من المصلين سواء أكانوا معتمرين أو زوارا أو من ساكني المدينة المنورة، وذلك من خلال خطة ميدانية متكاملة من جميع الإدارات ووضع الآليات وبرامج لتنفيذ أعمالها.

وحرصت الوكالة على وضع الترتيبات اللازمة للمحافظة على سلامة وراحة الزائرين ومساعدتهم على قضاء أوقات طيبة مليئة بالذكر والعبادة والسكينة، وتسعى لتطوير خدماتها وتقديمها لزوار المسجد النبوي.

الخدمات داخل المسجد النبوي:

