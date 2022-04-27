محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 4738 اليوم الأربعاء الموافق 27 أبريل 2022، أظهرت تسجيل 441 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 423 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 562563.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 3576 حالة، منها 10 حالات تخضع للعلاج بالمستشفى و3 حالات في العناية المركزة.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «الصحة»: تسجيل 441 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. وتعافي 423 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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