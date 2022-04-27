دراسة: فلسفة ولي العهد في الإدارة بوصلة لنهضة المملكة وإنجازاتها في إطار “رؤية 2030”

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مركز القرار للدراسات الإعلامية دراسة جديدة، تُقدِّم قراءة تحليلية لفلسفة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في الإدارة، التي تمثل بوصلة لنهضة المملكة وما تشهده من نجاحات وإنجازات في إطار الرؤية التنموية الرائدة “رؤية السعودية 2030”. جاء ذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخامسة لبيعة سموه وليًّا للعهد.

استندت الدراسة إلى رصد وتحليل مجموعة من خطابات وكلمات ولقاءات وتصريحات وبيانات سمو ولي العهد -حفظه الله-، بلغ عددها (16) مادة خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 2018م حتى العام الحالي 2022م.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها اتباع سمو ولي العهد نهجًا استراتيجيًّا في الإدارة قائمًا على مرتكزات عدة، أبرزها الشمولية في التناول، وثنائية التحديث والأصالة، والجرأة والواقعية، إضافة إلى التفرد والتميز، وعالمية الطرح، وكذلك الانفتاح على الجميع، والنظر دائمًا إلى الأمام.

أخبار قد تهمك

وأشارت الدراسة إلى اعتماد سمو ولي العهد في خطاباته وتصريحاته في المقام الأول على الاستمالات المنطقية في عملية التأثير والإقناع، وذلك عبر مخاطبة العقل بالأسانيد والأدلة والبراهين، حيث استخدام لغة الأرقام، والاستدلال المنطقي، وعقد المقارنات بين الماضي والحاضر والمأمول مستقبلاً، بجانب البرهنة بما تم تحقيقه على أرض الواقع بشكل فعلي، والاستشهاد بتقارير المؤسسات الدولية.

وأوضحت الدراسة أن الأمير محمد بن سلمان -أيده الله- يراهن في تحقيق العملية التنموية الشاملة على القدرات الذاتية للمملكة، وفي مقدمتها الشعب السعودي العظيم. مشيرة إلى أن لغة خطاب سموه تتضمن العديد من القوى الفاعلة المركزية، التي دائمًا ما يذكرها بشكل واضح، وأبرزها السعوديون، خاصة شباب وشابات المملكة، وكذلك إمكانات المملكة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية، وأيضًا مكانة الدولة السعودية الإقليمية والدولية، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الإسلامي.

وخلصت دراسة مركز القرار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – يتبع في إدارته فلسفة قائمة على الشمولية والتجديد في كل مناحي الحياة، منوهة بأن سموه استطاع أن ينقل القناعة بمشروعه التنموي الشامل “رؤية المملكة 2030” لكل مواطن سعودي؛ الأمر الذي جعل الشعب متحدًا في سبيل تحقيق التقدم المنشود.