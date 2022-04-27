طقس الرياض.. عاصفة ترابية تضرب “سدير والوشم” وتتجه إلى العاصمة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض ضربت عاصفة ترابية مساء اليوم محافظتَيْ سدير والوشم، وشملت محافظات شمال مدينة الرياض، وتتجه نحو العاصمة الرياض، ووصلت إلى مشارفها.

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