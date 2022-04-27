محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بمعالي وزير الخارجية اليوناني نيكولاوس ديندياس. وجرى خلال الاتصال بحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية وتعزير أطر التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية اليوناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.