شؤون الحرمين تؤمن التغطية الصوتية لنقل الصلوات بمساحة تتجاوز 500م حول المسجد الحرام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تمكنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق من تأمين التغطية الصوتية لنقل الأذان والصلوات والخطب ضمن نطاق المسجد الحرام وساحاته المحيطة به بمساحة تصل إلى (533,645) مترا مربعا، بالإضافة إلى التغطية الصوتية للطرق المؤدية إلى المنطقة المركزية من كل الاتجاهات، بإجمالي أطوال تصل إلى (٥) كيلو مترات.

ويعد النظام الصوتي في المسجد الحرام من أكبر وأضخم أنظمة الصوت على مستوى العالم، حيث يعمل من خلال لواقط متطورة بحساسية تتناسب مع احتياج المكان، وباستخدام أجهزة حديثة تتم إدارتها بواسطة متخصصين مدربين على أعلى مستوى، لتنتقل الإشارة الصوتية عبر تلك المنظومة للمتلقين من قاصدي البيت الحرام في وضوح وعذوبة تامة، حيث تنقل قرابة (7500 )سماعة منتشرة في أرجاء المسجد الحرام وأدواره وساحاته وأروقته والشوارع المحيطة بالحرم المكي، صوت الأذان والصلاة وفق نظام متطور في مواقع متعددة من بيت الله الحرام.