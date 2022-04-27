الحضانة الاجتماعية بالرياض تختتم ثلاثة برامج رمضانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

اختتمت دار الحضانة الاجتماعية “الربوة ” التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوعين الأخيرة ثلاثة من البرامج الرمضانية التي نفذتها بمشاركة اكثر من “50” مستفيدة من يتيماتها المشمولات بالرعاية داخلها وبالتعاون مع مجموعة من الشركات والمؤسسات الخيرية والجمعيات .

اولى البرامج كانت اختتام حملة التمكين الغذائي بتوفير”60″ سلة غذائية للأسر المحتاجة بمشاركة فتيات الدار كما اختتمت الدار برنامج تصحيح التلاوة الذي اطلقتها بداية شهر رمضان لتحفيظ القرآن الكريم وتلاوته

وشاركت إحدى فتيات الدار بتقديم دورة للتزيين النسائي في فعاليات ليالي الحرس الوطني الرمضانية بحضور “20” متدربة من الجمهور الخارجي وذلك ضمن المشاركات الخارجية للدار بالفعاليات والمناسبات العامة

يشار الى ان دار الحضانة الاجتماعية بالرياض تحرص سنوياً على تعزيز أنشطتها الاجتماعية والدينية خلال شهر رمضان المبارك لتنمية القيم الإسلامية والإنسانية في نفوس فتياتها اليتيمات و تحقيق الرعاية الاجتماعية والتربوية والنفسية المثلى لهم ودمجهم بالمجتمع .