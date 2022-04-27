مباشر.. مباراة الهلال والريان القطري

محمد بن مسعود - الدمام - يواجه الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال، الريان القطري، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا 2022.

مباراة الهلال والريان القطري

الهلال ضمن التأهل إلى دور الـ16 في مسابقة دوري أبطال آسيا 2022.

ويأمل الهلال الذي استبعد الثنائي البرازيلي ميشيل وماثيوس بيريرا من قائمة الفريق أمام الريان القطري، الفوز، أو التعادل بحثًا عن ملاقاة شباب أهلي دبي الإماراتي، بينما تعني الخسارة، مواجهة الدحيل القطري في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

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الهلال والريان مباشر

تشكيل الهلال الرسمي أمام الريان القطري في دوري أبطال آسيا:

– حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

– الدفاع: محمد البريك، جانغ هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني

– الوسط: محمد كنو، جوستافو كويلار، سلمان الفرج

– الهجوم: موسى ماريجا، سالم الدوسري وأوديون إيجالو

ويظهر النجم عبد الله عطيف على مقاعد بدلاء الهلال، بعد غياب طويل عن ملاعب كرة القدم، بسبب إصابته.