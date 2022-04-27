اخبار الخليج – اتصال هاتفي بين سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة

محمد بن مسعود - الدمام - جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين وما تشهده من تطورٍ ونماء في شتى المجالات في ظل ما تحظى به من رعايةٍ واهتمام من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأكد سموه خلال الاتصال على أهمية مواصلة تعزيز علاقات البلدين الشقيقين بما يحقق التطلعات المشتركة ويفتح آفاقاً جديدة في مسارات التعاون ينعكس أثرها على نماء وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، أعرب معالي الدكتور مصطفى مدبولي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لما يوليه سموه من حرصٍ واهتمام بتعزيز مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.