الأرصاد : أمطار برنامج الاستمطار طبيعية

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام أن الأمطار التي تهطل عبر برنامج الاستمطار طبيعية وأن البرنامج يستهدف الطاقة الاستيعابية للسحب. وقال غلام أثناء حديثه في قناة "الإخبارية": إن الاستمطار الصناعي ما هو إلا معالجة للسحب، أي أن تلك السحب تكون موجودة والاستمطار الصناعي فقط يقوم بدور زيادة كمية الأمطار الطبيعية.



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