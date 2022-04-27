شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مسارات لتفويج المعتمرين والمصلين بالحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة التفويج وإدارة الحشود عددًا من المسارات المخصصة للمعتمرين والمصلين؛وذلك لتسهيل عملية دخول وخروج الزوار من وإلى المسجد الحرام.

إذْ قامت بتخصيص 4 مسارات خاصة بالمعتمرين، مسار باب الملك عبدالعزيز- الصفا، ومسار باب الملك فهد، ومسار مركز فرز الشبيكة، ومسار باب علي (الغزة).

وكذلك 4 مسارات خاصة بالمصلين وهي مسار الشبيكة إلى أبواب التوسعة السعودية الثالثة، ومسار شارع المسيال إلى أبواب التوسعة السعودية الثانية، ومسار أجياد، ومسار غزة إلى أبواب التوسعة السعودية الثالثة من جهة جسر الراقوبة.