بث مباشر.. مباراة ليفربول وفياريال في نصف نهائي دوري الأبطال

محمد بن مسعود - الدمام - يواجه ليفربول بعد قليل، ضيفه فياريال الإسباني، على ملعب أنفيلد رود، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مباراة ليفربول وفياريال

وكان ليفربول قد تأهل لنصف النهائي، بتخطي بنفيكا البرتغالي بالفوز ذهابا (3-1)، والتعادل إيجابيا (3-3) على ملعب أنفيلد رود في الإياب.

أخبار قد تهمك

وفي المقابل، حقق فياريال المفاجأة، وتأهل على حساب بايرن ميونخ الألماني، بالفوز ذهابا في ملعب لاسيراميكا بهدف دون رد، والتعادل في ألمانيا إيابا بهدف لمثله.

وسيلتقي المتأهل من مواجهة ليفربول وفياريال في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الـ 25 من شهر مايو المقبل، في ملعب بارك دي فرانس، مع المتأهل من قمة مانشستر سيتي وريال مدريد الإسباني.

ليفربول وفياريال بث مباشر

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة ضيفه فياريال الإسباني، وجاء كما يلي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: دياز، ساديو ماني، محمد صلاح.