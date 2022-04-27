اخبار دوليه – بوتن يحذر: سيكون ذللك ردنا إذا تدخلوا خارجيا في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الأربعاء، من أي تدخل خارجي في النزاع في أوكرانيا، متوعدا برد «سريع وصاعق».

وقال بوتن أمام البرلمان الروسي: «إذا كان هناك من يعتزم التدخل من الخارج فيما يحدث (في أوكرانيا) وإظهار تهديدات غير مقبولة لروسيا عليهم أن يعلموا أن ردنا.. سيكون سريعا وصاعقا».

وعلى حد قوله، فإن روسيا لن تتردد في استخدام أحدث أسلحتها.

وقال بوتن: «لدينا كل هذه المعدات التي لا يمكن لأي شخص التباهي بها الآن. لن نتفاخر وسنستخدمها إذا اضطرينا. وأريد أن يعرف الجميع ذلك».

وأضاف أن «كل القرارات في هذا الشأن اتخذت».

وكانت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة للطاقة، قد أعلنت الأربعاء، أنها قطعت جميع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا لعدم تلقيها دفعات بالروبل من البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الروسي قد أشار الثلاثاء، إلى أن الغرب لن ينجح في مساعيه الرامية لتفكيك وتفتيت روسيا.

وفي إطار الاتهامات الروسية للغرب بدعم أوكرانيا، قال أناتولي أنطونوف سفير روسيا في واشنطن للتلفزيون الرسمي الروسي، يوم الاثنين، إن موسكو حذرت الولايات المتحدة من إرسال المزيد من الأسلحة لأوكرانيا.