اخبار الخليج – الشيخة رنا تستقبل سفيرة البحرين لدى تايلند

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء التعليم العالي بمكتبها السفيرة منى عباس رضي السفيرة لمملكة البحرين لدى مملكة تايلند.
وخلال اللقاء، رحبت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة بالسفيرة منى عباس رضي، متمنية لها كل النجاح والتوفيق في أداء المهام الدبلوماسية المنوطة بها، حيث أكدت الأمين العام أهمية استثمار كافة الفرص المتاحة للارتقاء بالتعاون بين المملكتين في مجال التعليم العالي و البحث العلمي بما يعود بمزيد من النفع لصالح المملكتين ويدفع المسيرة التعليمية فيهما لافاق ارحب ، متمنية لها دوام التوفيق.
من جانبها، عبرت السفيرة منى عباس رضي عن اعتزازها بلقاء الأمين العام لمجلس التعليم العالي، وعميق شكرها وتقديرها لاهتمامها ودعمها .
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