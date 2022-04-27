اخبار الخليج – وزير المواصلات والاتصالات يسلم منتسبي شركة مطار البحرين وهيئة تنظيم الاتصالات وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي

محمد بن مسعود - الدمام - أكّد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين، أن اعتزاز حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدّى حفظه الله ورعاه، وتثمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للجهود الوطنية المخلصة لجميع العاملين بالصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا يمثل دافعًا كبيرًا لمواصلة العمل بذات العزم، مشيدًا بجهود منتسبي شركة مطار البحرين، وهيئة تنظيم الاتصالات بشكل عام في تأدية مهامهم وواجباتهم الوطنية لما فيه خير وصالح مملكة البحرين، لافتًا إلى أن الحفاظ على ما تحقق حتى اليوم من منجزات يستدعي بذل المزيد من الجهود للوصول للنجاحات المنشودة ورفع اسم مملكة البحرين عاليًا في جميع المحافل الإقليمية والدولية.

جاء ذلك أثناء تسليم سعادة وزير المواصلات والاتصالات، «وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي»، للكوادر الوطنية من منتسبي شركة مطار البحرين وهيئة تنظيم الاتصالات، وذلك إنفاذًا للأمر الملكي السامي، وفي إطار توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجميع الجهات المعنية بتسليم الوسام للعاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الصحية وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية وجميع الجهات المساندة.

وقد هنأ سعادة الوزير الحاصلين على «وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي»، معربًا عن شكره وتقديره للمكرمين والمكرمات كافة على جهودهم وإسهاماتهم القيّمة ضمن الجهود الوطنية لفريق البحرين في التصدي لجائحة فيروس كورونا، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد.

ومن جانبهم، أعرب منتسبو شركة مطار البحرين وهيئة تنظيم الاتصالات، الذين تشرفوا بالحصول على وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي، عن بالغ الفخر بهذا التكريم السامي، مؤكدين على سعادتهم بنيل هذا الوسام الرفيع الذي يعد حافزًا لمواصلة العمل والعطاء لخدمة الوطن