اخبار الخليج – الأمين العام يعين خالد المقود من مصر منسقا مقيما للأمم المتحدة في البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خالد المقود من جمهورية مصر العربية منسقا مقيما للأمم المتحدة في مملكة البحرين، بموافقة الحكومة المضيفة.

للسيد خالد المقود أكثر من 30 عاما من الخبرة في الخدمة العامة. وقبل توليه منصبه الحالي، شغل منصب الممثل الإقليمي بمكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لمنطقة الجنوب الافريقي ومقره بريتوريا حيث غطى عشر دول من بلدان الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، كما عمل قبل ذلك ممثلا لليونيدو في السودان مع تغطية لجيبوتي واليمن، وممثلا لليونيدو في لبنان مع تغطية للأردن وسوريا. وخلال الـ 14عاما التي قضاها في منظومة الأمم المتحدة، تناول قضايا التنمية الصناعية والاجتماعية والاقتصادية والبيئة والحد من الفقر وحقوق الإنسان والتعافي بعد الحرب في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقبل التحاقه بالأمم المتحدة، كان للسيد المقود مسيرة دبلوماسية حافلة بصفته الوطنية لمدة 19 عاما حيث شغل مناصب المندوب المناوب في البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة في فيينا، ونائب رئيس البعثة في سفارة مصر في داكار، والمختص بالشئون السياسية في بعثة مصر لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وخلال هذه الفترة، تناول الشؤون الثنائية ومتعددة الأطراف، والمنظمات الدولية والإقليمية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل من أفريقيا والمنطقة العربية مع التركيز على التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي. بالإضافة إلى ذلك، كان عضوا في الفريق الوطني الذي تفاوض على اتفاقية الشراكة الأورو-متوسطية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، حيث كان مسؤولا عن ملفات التنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان.

والسيد المقود حاصل على شهادتين للدراسات العليا في العلاقات الدولية من المدرسة الوطنية للإدارة في باريس ومعهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية المصرية في القاهرة، كما أنه حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة القاهرة. ويتحدث السيد المقود الإنجليزية والفرنسية بطلاقة بالإضافة إلى اللغة العربية.