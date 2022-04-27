الصحة العالمية: 4 أعراض شائعة لـ«الالتهاب الكبدي الغامض»

محمد بن مسعود - الدمام - ظهرت عدة حالات من الالتهاب الكبدي الغامض في مناطق مختلفة بين الأطفال الصغار، وذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية تفشي المرض، مجهول المنشأ، في بريطانيا وأيرلندا الشمالية. وبحلول الـ21 من إبريل الجاري، تم تسجيل 169 حالة على الأقل من حالات الالتهاب الكبدي الحاد، مجهول المنشأ، في 11 بلدًا أوروبيًّا، وبلد واحد في الأمريكتين، حسب تقارير منظمة الصحة العالمية.

وتتراوح أعمار المرضى المسجلين بين شهر واحد و16 سنة، بينهم سبعة عشر طفلًا، نحو 10%، احتاجوا إلى زراعة كبد، وأُبلغ عن وفاة واحدة على الأقل. وحتى الآن، لا يُعتبر السفر الدولي إلى بلدان أخرى أو المرور بها من العوامل المسببة للمرض، حسب المعلومات المتوافرة، حسب «العربية». وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور عبد الناصر أبوبكر، مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى والوقاية منها في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك زيادة في عدد حالات التهاب الكبد، أم زيادة في الوعي بحالات التهاب الكبد التي تحدث بالمعدل المتوقع ولكن لا تُرصَد.

الأعراض المكتشفة وتابع عبد الناصر أن المتلازمة السريرية بين الحالات المكتشفة هي التهاب الكبد الحاد مع ارتفاع ملحوظ في إنزيمات الكبد. وأبلغت حالات عدة عن أعراض مَعِدية معوية، منها آلام البطن والإسهال والقيء الذي يسبق ظهور التهاب الكبد الحاد الشديد، واليرقان. ومعظم الحالات لم تكن مصابة بالحمى. ولم تُكتشف الفيروسات الشائعة التي تسبب التهاب الكبد الفيروسي الحاد، وهي فيروسات «إيه بي وسي ودي وإيه»، في أي من هذه الحالات.

وقد اكتُشف الفيروس الغُدي في 74 حالة على الأقل، ومن بين الحالات المصحوبة بمعلومات ناتجة عن الاختبار الجزيئي، حُدِّدت 18 حالة على أنها من النوع «41 F». كما اكتُشف فيروس «كورونا- سارس-2» المسبب لمرض «كوفيد-19» في 20 حالة. وعلاوة على ذلك، اكتُشف 19 مصابًا بعدوى مشتركة من فيروس «كورونا- سارس-2» وفيروس غدي. وأضاف عبد الناصر أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن الفيروس الغدي شائع جدًا، وكما أظهر تقرير إسكتلندا، فإنه آخذ في الازدياد. ومن ثم، يمكن أن تكون الحالات مجرد عدوى مرتبطة وليست سببية.

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كذلك، يحتوي الفيروس الغدي على الحمض النووي في مركزه، مقارنةً بـ الحمض النووي الريبي، بحيث يمكنه البقاء لفترة أطول. 50 نوعًا من الفيروسات الغدية ويمثل الفيروس الغدي إحدى فرضيات السبب الدفين لذلك الالتهاب الكبدي الغامض، لكنه لا يفسر كذلك الموقف الحالي تفسيرًا كاملًا. ولم يسبق ربط العدوى بفيروس غدي من النوع 41، وهو نوع الفيروس الغدي المحتمل تسببه في هذا المرض، بمثل هذا العرض السريري.

وتُعد الفيروسات الغدية من المسببات الشائعة للأمراض التي تسبب عادةً عدوى محدودة ذاتيًّا، وتنتشر من شخص إلى آخر، وتسبب في الغالب أمراض الجهاز التنفسي، ولكن يمكن، حسب النوع، أن تسبب أيضًا أمراضًا أخرى، مثل التهاب المعدة والأمعاء والتهاب الملتحمة والتهاب المثانة.

وهناك أكثر من 50 نوعًا من الفيروسات الغدية المتباينة مناعيًّا، التي يمكن أن تسبب العدوى لدى البشر.

وعادةً ما تظهر الفيروسات الغدية من النوع 41 على شكل إسهال وقيء وحمى، وغالبًا ما تكون مصحوبة بأعراض تنفسية.