الصحة تقدم نصحيه هامة لتفادي الجفاف والإجهاد الحراري في رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزارة الصحة، اليوم، إنه لتفادي الجفاف، والإجهاد الحراري خلال شهر رمضان، ينبغي تجنب البقاء في الأماكن الحارة لفترات طويلة.

وأكدت الصحة، عبر حسابها على تويتر، أنه ينبغي الامتناع عن الجلوس في مكان حار لفترات طويلة خلال رمضان.

وتابعت: في حال اضطررت لذلك احرص على التهيئة باستخدام المظلة، أو النظارات الشمسية، أو واقٍ من الشمس.