أمريكا: بوتين منبوذ على المسرح العالمي وروسيا باتت معزولة

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها تدعم كل جهد دبلوماسي يتم بالتنسيق مع أوكرانيا لحل الصراع القائم منذ فبراير الماضي.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن رسالة أغلب الدول لروسيا هي أن عدوانها يجب أن ينتهي والحرب ليست في مصلحتها.

وأكدت أن أوكرانيا ملتزمة بإيجاد حل عبر الحوار والدبلوماسية، مشرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تشهد تقديم روسيا لنفس الالتزام.

وشددت الخارجية الأمريكية، على أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن هناك حاجة لتغيير وضعها النووي، مشيرة إلى أنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب.

وأشارت إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أصبح منبوذا على المسرح العالمي وروسيا معزولة دبلوماسيا أكثر من أي وقت مضى.

وفي وقت سابق من اليوم أكد الرئيس الروسي، فلاديمر بوتين، أن بلاده تواجه تهديدات استراتيجية غير مسبوقة وأوكرانيا أصبحت رأس حربة ضد روسيا.

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وقال “بوتين”، في كلمة له أمام أعضاء مجلس المشرعين للجمعية الفيدرالية، منذ قليل، إن الغرب يسعى لاستهداف وحدة روسيا ويحاول جعل أوكرانيا عدوًا لدودًا لبلاده.

وشدد على أن بلاده سترد على أي محاولة لاستهدافها، مضيفًا: “سيكون لنا رد قاس على كل من يحاول التدخل فيما يجرى في أوكرانيا”.