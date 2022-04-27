اخبار الخليج – وزير المواصلات والاتصالات يستقبل وفدا من شركة «ستار لنك» StarLink  

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات في مكتبه يوم الأربعاء الموافق 27 ابريل 2022 كلا من السيد رايان قود نايت مدير الوصول إلى الأسواق والسيد بن ماك وليامز مسؤول الاستحواذ العالمي في شركة ستارلنك الأمريكية، المتخصصة في تقديم خدمات الانترنت عبر الأقمار الصناعية، وبحضور السيد حمد العامر المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة والسيد رفيق شفيق الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والسيد عبداللطيف العامر مدير الشؤون الاستراتيجية من شركة انفو ناس (Infonas).

حيث تتميز المملكة بسوقها التنافسي المتطور المفتوح ما يجعل منها مكانا مثاليا لتوفير هذا النوع من الخدمات، إذ أن المملكة تسعى لتوفير كافة السبل لجذب كبرى الشركات العالمية لتقديم خدماتها للمستهلكين في مملكة البحرين.

ويأتي هذا اللقاء إثر منح شركة ستارلنك ترخيصا لتقديم خدماتها في مملكة البحرين، وفي هذا السياق صرّح سعادة وزير المواصلات والاتصالات: «أن هذا الترخيص هو الأول من نوعه على مستوى دول الخليج العربية والذي يتيح تقديم خدمات من شأنها أن تكمّل النظام البيئي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المتاح في مملكة البحرين.

كما أكّد سعادته أن هذه الخطوة الهامة تخدم تطلعات الحكومة وحرصها على جاهزية البنية التحتية الرقمية للمملكة كقطاع داعم للنمو الاقتصادي، الأمر الذي يخدم تطلعات المملكة التي أكد عليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من خلال توجيهات جلالته نحو التحول إلى اقتصاد رقمي قوي ومرن، وتعزيز البنية التحتية الرقمية تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لمواكبة التحول الرقمي العالمي والاستفادة من الفرص المتاحة عالمياً بما يخدم المواطنين والنمو الاقتصادي».

ومن الجدير بالذكر أن شركة ستارلنك بدأت بتقديم خدماتها في نوفمبر 2020 في 29 دولة حول العالم، وتستخدم نوعا مبتكرا من الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض لتوفير خدمات الانترنت في جميع أنحاء العالم للمستهلكين الأفراد والشركات، وكذلك في السفن والطائرات، بسرعات تحميل تبدأ من 100 إلى 200 ميجابت في الثانية وبمعدل استجابة منخفض يعادل 20 ملم/ثانية تفوق سرعات التحميل في أغلب شبكات الفايبر، وبسعر تنافسي يضمن للمستهلكين الحصول على خدمات انترنت متطورة. حيث تخطط الشركة لإطلاق 6000 قمر صناعي بحلول نوفمبر 2024 و12000 قمر صناعي بحلول 2027 ليصل مجموع الأقمار الصناعية للشركة إلى 42000.