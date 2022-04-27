شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: تقديم ختم القرآن في صلاة التراويح لليلة 29 رمضان/ عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، رئيس شؤون الحرمين، عن تقديم ختم القرآن في صلاة التراويح لليلة 29 رمضان.

الجدير بالذكر أن رئاسة شؤون الحرمين ممثلة في الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية وفرت (١١) روبوتًا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام، ليصبح الحرم المكي الأكثر تعقيمًا على مستوى العالم، إضافة إلى أكثر من (٧٠) فرقة عمل لتعقيم المسجد الحرام، حيث يتجاوز عددهم (٧٠٠) عامل وأكثر من (١٠٠) مشرف، يعملون على مدار الساعة في تعقيم كافة جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه.

هذا وتعمل الروبوتات على تعقيم وتغطية كافة جنبات المسجد الحرام، وذلك بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى (٦) مستويات مما يحسن سلامة الجو الصحي البيئي وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقاً لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.