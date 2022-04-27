محمد بن مسعود - الدمام - قال الناشط الاجتماعي حسن عواجي أن مبادرة «لمن فقدناهم نعمل وندعوا لهم»، تهدف إلى استذكار أرواح الموتى الذين فقدناهم خلال جائحة كورونا.
وذكر بأن المبادرة عبارة عن توزيع المياه العذبة للمآتم والمساجد إلى كافة محافظات البحرين، ويعمل بهذه المبادرة فريق شبابي بحريني يحمل اسم «كن إيجابياً» وهو فريق مدعوم من قبله، بالإضافة إلى التعاون مع جمعية المهن الشبابية.
ونوه عواجي أن أهداف هذه المبادرة قائمة على إيصال المياه العذبة لجميع محافظات البحرين وأنها تهدف الى التذكير بالمصاب الجلل الذي أصاب المملكة جراء جائحة الكورونا التي على أثرها خسرت المملكة عدداً من أرواح مواطنيها، وان توزيع المياه يأتي كصدقة جارية عنهم وان يتذكرهم الناس بالدعاء.
وأكّد عواجي أن نهج المملكة قائم على التعايش والتكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع وبين وأن شعب البحرين مترابط ومتعايش بكافة طوائفه الكريمة.
وقال عواجي بأن الخطوة الثانية للمبادرة تتمثل في توفير قسائم اشتراك شهرية «كوبونات» لاستلام المياه العذبة للعوائل المحتاجة.
وأضاف عواجي ان توزيع المياه العذبة بدأ بالفعل من قرية سلماباد وبعدها سينطلق إلى باقي مدن وقرى المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – الناشط عواجي: مبادرة «المياه العذبة» صدقة جارية لأرواح متوفي «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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