«مجموعة لولو» تستثمر 51 مليون ريال في مشروع الطائف

محمد بن مسعود - الدمام - كجزء من خطة التوسع في المملكة العربية السعودية، وقع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة لولو يوسف علي اتفاقية مع الرئيس التنفيذي لشركة منازل الخبراء للتطوير العقاري ثامر عبدالكريم القريشي؛ لتنفيذ أحدث فروع لولو هايبرماركت في مدينة الطائف سيتي ووك مول. وتم توقيع هذه الاتفاقية في مكة المكرمة.

وبمساحة تبلغ 21.000 قدم مربع التي تتكون من دورين، ستوفر «لولو» في قطاع التجزئة لسكان الطائف، الذي سيتم افتتاحه في يناير 2023، المتجر الذي يمثل استثمارا بقيمة 51 مليون ريال للمجموعة التي ستخلق المزيد من الوظائف للمواطنين في مدينة الطائف التي تقع في منطقة مكة المكرمة مدينة الطائف، والتي تمتلك طقسا رائعا نظرا لارتفاعها وتشتهر بالورد الطائفي وتعتبر العاصمة الصيفية للسعودية، وهي أحد أهم الأماكن في طريق الحج والعمرة لوجود الميقات في الطائف، ما يضعها في خريطة السياحة الدينية أيضاً.

ورحب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو يوسف علي بفرصة الاستثمار الجديدة، قائلا إنها تمثل طاقة الاقتصاد الجديد في المملكة.

وقامت مجموعة لولو بربط نموها مع الرؤية التي وضعها القادة في المملكة العربية السعودية، وعلق يوسف علي علق قائلاً: «نحن نسعى للاستفادة من الإمكانيات للمدن السعودية غير الرئيسية والمدن الصغرى التي تتطور بشكل سريع، وتعتبر الطائف مركزاً حضارياً مهماً من المدن غير الرئيسية. أنا متأكد أن الطائف سيتي ووك سيوفر تجربة تسوق عالمية للمدينة. وأيضاً انتهز هذه الفرصة لأعبر عن وافر امتناني وتقديري لجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولحكومة المملكة التي وفرت بيئة جاذبة للاستثمار وتطوير الاقتصاد المحلي».

ويوجد 26 لولو هايبرماركت ومتاجر إكسبريس في المملكة العربية السعودية، والمجموعة حاليا لديها أكثر من 3000 موظف سعودي من ضمنهم 1100 امرأة في جميع فروع الهايبرماركت المنتشرة في المملكة.