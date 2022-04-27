شكرا لقرائتكم خبر عن «حوراء البيات» توضح لـ ”الخليج 365” أهمية الجرعة الرابعة ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - نجاح التحصين والوصول إلى نسب متدنية في أعداد المصابين

- الجرعة الرابعة أثبتت فعاليتها ضد الفيروس ومتحوراته وفقاً للدراسات

- الاهتمام بحماية المجتمع ووقايته من الفيروس

أكدت حوراء البيات، استشاري الأمراض المعدية في حديث خاص لـ "اليوم"، أن المملكة نجحت في تجاوز جائحة كورونا، بنجاح التحصين والوصول إلى نسب متدنية في أعداد المصابين.

وأشارت إلى أن الجرعة الثانية التنشيطية (الجرعة الرابعة) وفقاً للدراسات أثبتت فعاليتها ضد الفيروس ومتحوراته، كما حدت من تفشي الفيروس وأعداد المصابين.

ولفتت إلى أنه انطلاقا من حرص وزارة الصحة للسيطرة على الفيروس، تم فتح مواعيد الجرعة التنشيطية الثانية (الجرعة الرابعة) لمن هم فوق 50 عاماً لحماية المجتمع ووقايته من الفيروس.